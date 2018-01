Rifiuti: 119 Comuni liguri multati perché fanno poca differenziata

GENOVA - Sono stati 119 su 235 i Comuni liguri 'multati' dalla Regione Liguria nel 2016, per un totale di 715 mila euro, per non aver raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e riciclo fissati dalla legge regionale 20/2015, in particolare nel recupero dell'organico e delle plastiche.

Lo rende noto l'assessore regionale all'Ambiente Giacomo Giampedrone nell'introduzione del report sui 'Comuni ricicloni 2017'. Il Comune di Genova ha dovuto pagare una sanzione di 432 mila euro, Savona di 26 mila euro, Imperia di 20 mila euro, tutti e tre per i bassi livelli di differenziata di metalli, organico e plastica. Mentre La Spezia è stato l'unico capoluogo di provincia a non essere multato. La legge regionale 20/2015 ha stabilito l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 65% fissando obiettivi di riciclaggio dei materiali al 45% per il 2016, al 40% solo per Genova, il cui mancato raggiungimento comporta l'applicazione del costo aggiuntivo di 25 euro per ogni tonnellata eccedente il limite conferita in discarica.

Tra gli altri Comuni costretti a versare l'addizionale: Ventimiglia di 27 mila euro, San Remo di 24 mila, entrambi per i metalli, organico e plastica, e Campomorone di 11 mila euro per metalli, organico, plastica, legno e carta. Le risorse recuperate serviranno a incentivare le buone pratiche dei Comuni virtuosi.