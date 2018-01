Eventi a Genova, 6 cose da fare martedì 16 gennaio

GENOVA – Claudio Bisio e i Nomadi sono in città e poi ancora musica cultura e tanto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti della serata genovese.

Claudio Bisio a teatro

Claudio Bisio torna sul palco con «Father and son» di Michele Serra, in scena da martedì 16 a domenica 21 gennaio al Teatro della Corte di Genova, tappa di un fitto tour che nei prossimi due mesi toccherà Emilia Romagna, Val D’Aosta, Lombardia, Toscana, Marche, Puglia, per concludersi a marzo a Milano al Teatro degli Arcimboldi. Prodotto dal Teatro dell’Archivolto, Father and son è basato sul bestseller di Michele Serra Gli sdraiati, da cui è stato recentemente tratto l’omonimo film di Francesca Archibugi con protagonista lo stesso Bisio. Ma nello spettacolo teatrale si intersecano anche alcuni estratti da un altro libro di Serra, Breviario comico, che permette al regista Giorgio Gallione di giocare con la satira sociale e politica, aggiornando il copione a seconda dell’attualità. Fondamentalmente «Father and son», che come nelle precedenti stagioni si appresta a fare registrare ancora una volta il tutto esaurito, racconta il rapporto padri / figli al tempo d’oggi, inserendolo in una riflessione più ampia sul nostro futuro e sui concetti – entrambi consumatissimi – di libertà e di autorità. In bilico tra comico e tragico, rivela in filigrana una società spaesata e in metamorfosi, ridicola e inadeguata, in cui non è chiaro se i vecchi non vogliano cedere il passo ai giovani o se questi ultimi si sdraino perché è più confortevole che i vecchi provvedano a loro. Una società di «dopo-padri», educatori inconcludenti e nevrotici, e di figli che preferiscono nascondersi nelle proprie felpe, sprofondare nei propri divani, circondati e protetti da «protesi tecnologiche» (dallo smartphone alla tv), rifiutando o disprezzando il confronto. Dall’assenza di rapporto tra il padre, che cerca in tutti i modi di essere presente, e il figlio, muto e assente, scaturisce il racconto beffardo e tenerissimo di «Father and son», in cui possono riconoscersi sia i genitori che i figli. Arricchiscono lo spettacolo le scene di Guido Fiorato, le luci di Aldo Mantovani e le musiche di Paolo Silvestri, eseguite dal vivo da Laura Masotto al violino e da Marco Bianchi alla chitarra. Nel dialogo continuo tra musica e parole, lo spettacolo alterna momenti lirici e struggenti alla forza satirica di Michele Serra.

I Nomadi in città

«Nomadi Dentro» è il titolo del nuovo tour e del nuovo album dei Nomadi, uscito il 27 ottobre (Edizioni e Produzioni I Nomadi / distribuzione Artist First). L’album, anticipato dal singolo «Decadanza» (in radio e su tutti i digital stores dal 6 ottobre) conterrà, tra gli altri, un brano firmato da Alberto Salerno ed uno da Francesco Guccini. Appuntamento a Genova, al Teatro Politeama Genovese, martedì 16 gennaio alle 21. In scaletta brani del nuovo album, ma anche grandi successi della band. Decadanza (testo di Marco Rettani, Marco Petrucci e Massimo Vecchi - musica di Beppe Carletti e Francesco Ferrandi) è il primo brano inedito dei Nomadi cantato da Yuri Cilloni, nuova voce della band, insieme a Massimo Vecchi. Dal vivo presenteranno in parte il nuovo album e i tantissimi successi che in più di 50 anni di carriera si fa davvero fatica a contenere in un solo concerto. La formazione in tour: Beppe Carletti (tastiere); Cico Falzone (chitarre); Daniele Campani (batteria); Massimo Vecchi (basso e voce); Sergio Reggioli (violino, percussioni e voce); Yuri Cilloni (voce).

Spettacolo

Alle 20.30, il Museo di Storia Naturale Giacomo Doria, in collaborazione con Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse, presenta «Habitat Naturale» di Elisabetta Granara. Al Museo di Scienze Naturali l’importante è che al momento della chiusura tutto sia in ordine e il custode inserisca l’allarme. È quello che ha fatto anche ieri sera, eppure stamattina, nella sala degli Insetti, è stato trovato un oggetto estraneo. Questo è l’inizio di una serie di ritrovamenti bizzarri che insinuano un sospetto: forse nel museo, oltre alla direttrice e al custode, è venuto ad abitare qualcun altro. Un clandestino.

Libri

Alle 18, Giulio Cesare Giacobbe presenta il libro «Lo Zen per tutti» ai Giardini Luzzati. Introduce Ivano Baldassarre, autore e psicologo. L'appuntamento rientra nelle Charlas dei Giardini Luzzati, in programma ogni martedì alle 18. Che cos’è davvero lo Zen? Lo racconta Giulio Cesare Giacobbe in questo suo primo saggio dedicato all’argomento, divulgatore italiano nel campo della psicologia e delle discipline orientali. Giacobbe, mescolando la sua carica ironica con una conoscenza della filosofia buddhista, tra simpatici aneddoti e un corso intensivo di storia dello Zen, guiderà gli ospiti al cuore terapeutico di questa disciplina. Il testo è arricchito da un’intervista all’autore, che verte su temi inerenti un possibile terreno d’incontro delle discipline psicologiche occidentali e orientali. Giulio Cesare Giacobbe, psicologo iscritto all’albo ligure dell’ordine, è stato professore di Storia della Logica e di Fondamenti delle Discipline Psicologiche Orientali presso l’Università di Genova. Formatosi in psicoterapia presso l’Istituto di Psicosintesi di Firenze, ha a sua volta fondato la Scuola di Psicoterapia Evolutiva, tuttora attiva. È autore di numerosi libri di divulgazione scientifica sulla psicoterapia e le filosofie orientali, tra cui i best-seller Come smettere difarsi le seghe mentali e godersi la vita, Come diventare un Buddha in cinque settimane, Come smettere di fare la vittima e non diventare carnefice, Se li ami non muoiono mai.

Cinema

«Rigoletto» di Giuseppe Verdi al cinema. L'appuntamento, nelle sale cinematografiche di tutta Italia, è per la giornata di martedì 16 gennaio. L’acclamata produzione di David Mcvicar della potente e tragica opera di Verdi è diretta da Alexander Joel, con un cast guidato da Dimitri Platanias, Lucy Crowe e Michael Fabiano. Ecco dove vedere «Rigoletto» al cinema a Genova e in Liguria, in diretta dalla Royal Opera House di Londra, e sugli schermi alle ore 20.15: Uci Cinemas Fiumara (Genova); Cinema Roma (Altare, Savona); Nuovo (La Spezia); Nuovo Filmstudio (Savona).

Musica e cultura

Martedì 16 gennaio 2018, alle 18, presso la passeggiata LibroCaffè di piazza di Santa Croce 21r, e si intitolerà «Al tempo della Musica». Una conversazione in musica con Canzio Bucciarelli. Il pianista, clavicembalista e didatta Bucciarelli indaga tempo e ritmo, elementi costitutivi della musica con esempi dal vivo. Canzio Bucciarelli, professore di pianoforte principale presso il Conservatorio Paganini di Genova, ha suonato per il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Regio di Torino, Settimane Musicali di Stresa, in tutte le edizioni di Musica ‘900 del Teatro di Genova; ha effettuato registrazioni per Rai, Rai Tv, Emissora Nacional di Lisbona, Radio Svizzera Italiana. E’ stato socio fondatore dell’Ensemble Orchestra da Camera di Genova. E’ autore di composizioni ed elaborazioni di fiabe musicali con supporti multimediali e strumenti acustici. Info e prenotazioni: lavoceiltempo@gmail.com, 338 1965248, 347 3125175.