Sette intossicati dal monossido di carbonio sprigionato dalla stufa

LAVAGNA (GENOVA) - Sette persone straniere, componenti di due nuclei familiari che vivono nella stessa casa, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una abitazione a Mezzanego località dell'entroterra di Chiavari.

L'episodio è avvenuto la scorsa notte. A dare l'allarme uno degli intossicati che ha chiamato il 118 quando ha capito che anche gli altri familiari e amici non stavano bene. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze: una persona, la più grave, è stata ricoverata in ospedale a Genova; le altre, tra cui due bambini, sono state trattenute in osservazione al pronto soccorso del nosocomio di Lavagna. Secondo i primi accertamenti compiuti dai vigili del fuoco, a sprigionare il monossido di carbonio sarebbe stata una stufa a legna lasciata accesa quando i sette erano andati a dormire.