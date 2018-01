Giovani fanno pipì in piazza, lui li ammonisce e viene pestato

GENOVA - Pestaggio nella piazza della movida a Sarzana l'altra sera, intorno a mezzanotte e mezza. Una coppia stava tornando alla propria auto quando ha notato due giovani che facevano pipì contro la saracinesca di un negozio e contro il palo della telecamera della Ztl in piazza San Giorgio. L'uomo li ha ammoniti e i due giovani per tutta risposta hanno iniziato una discussione, finendo poi con l'aiuto di altri tre ragazzi per aggredirlo a calci e pugni anche mentre era a terra.

Per l'uomo naso rotto e diverse ferite al volto per un referto di 28 giorni. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Sarzana. «E' avvenuto mentre la piazza era piena di giovani, ma nessuno si è preoccupato di fermare l'aggressione», dice l'uomo. Secondo la testimonianza dell'uomo i cinque giovani avevano accento dell'Est. Hanno minacciato e rotto il cellulare dell'aggredito quando si sono accorti che stava cercando di fare una foto alla targa dell'auto sulla cui stavano salendo.