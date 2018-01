Due migranti coinvolti nel crollo del soffito al Centro sono risultati clandestini

GENOVA - All'interno del Centro di accoglienza dove è crollato l'altra notte un controsoffitto, ferendo sette migranti, c'erano anche due irregolari. Lo rivela il consigliere di Fratelli d'Italia delegato alla Protezione Civile del Comune di Genova Sergio Gambino. «Dalle verifiche della polizia uno dei feriti finiti all'ospedale Evangelico non è un richiedente asilo, ma un clandestino in possesso di un permesso di soggiorno scaduto. E c'è anche un'altra incongruenza: dalle documentazioni fra i 9 migranti ospitati c'è uno straniero che risulta irreperibile. Se così fosse - dice Gambino - sarebbe una truffa perché la Cooperativa incassa 35 euro al giorno per ospitare una persona che in realtà non vive nell'alloggio». Gambino aggiunge: «Credo che sia il caso di avviare controlli su tutti i centri di accoglienza di Genova per verificare chi sono le persone ospitate per cui la prefettura autorizza il pagamento dei finanziamenti per i richiedenti asilo».

La presidente della cooperativa Saba che gestisce l'appartamento dove è avvenuto il crollo che ha ferito sette migranti replica alla denuncia della presenza di irregolarità sugli ospiti dell'appartamento. «Credo sia tutto frutto di un equivoco. Noi ogni giorno controlliamo chi vive nelle nostre strutture e comunichiamo i nomi alla prefettura che dopo le opportune verifiche autorizza il pagamento delle rette. Un ospite clandestino? Forse è un richiedente asilo che ha fatto ricorso, ma di certo la prefettura ne è stata informata. Escludo che uno straniero irreperibile possa risultare fra i nostri ospiti. Ripeto: tutti i giorni controlliamo i nomi degli ospiti e li comunichiamo alla prefettura. Se fossero emerse delle anomalie ne saremmo a conoscenza».