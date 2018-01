Eventi a Genova, 8 cose da fare venerdì 12 gennaio

GENOVA – I Maneskin in città, Ugo Dighero incontra il suo pubblico e poi musica, teatro, eventi in piazza e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti e godersi il venerdì sera.

I Maneskin in città

Alla Libreria Feltrinelli è in programma un incontro-firmacopie con i Maneskin. Appuntamento dalle 17.30. Chi acquista il cd «Chosen» alla Feltrinellie ritira il pass, ha accesso prioritario al firmacopie (1 pass per ogni cd acquistato, fino esaurimento). Dopo l’incredibile successo della partecipazione a X-Factor, i romani Maneskin pubblicano «Chosen» (Sony), e intraprendono il loro primo tour italiano già sold-out, compresa la data di marzo 2018 a Genova. I Måneskin, il cui nome significa chiaro di luna in danese sono: Damiano cantante, Victoria al basso, Thomas alla chitarra , ed Ethan alla batteria. La band romana rappresenta una novità nel panorama pop italiano. Il loro sound è un mix di indie rock, raggae, pop, mescolato con la vocalità soul del frontman Damiano. Alla Feltrinelli Libri & Musica di Genova firmeranno copie del loro album di debutto.

Incontro con Ugo Dighero

Alle 17.30 nel foyer del Teatro della Cortedi Genova, Ugo Dighero, regista e interprete di «Mistero buffo», incontra il pubblico. Conduce Umberto Basevi. Lo spettacolo «Mistero buffo» è in scena al Teatro Duse fino a domenica 14 gennaio. La partecipazione all’incontro, organizzato in collaborazione con l’Associazione per il Teatro Stabile di Genova, è libera.

Cantautrici

Dalle 20.30, al Mercato del Carmine di Genova, appuntamento con il live di Nicole Stella, originaria del Lago Maggiore. Protagonista Nicole Stella, una giovane cantautrice italiana per la prima volta a Genova. Presenta un repertorio di inediti e cover del repertorio folk americano (Joni Mitchell, Neil Young, Suzanne Vega, Leonard Cohen etc.). Con due album all'attivo e un gran numero di concerti svolto in Italia e all'estero (Inghilterra, Olanda, Stati Uniti), Nicole Stella è conosciuta per le proprie influenze d'oltreoceano e uno stile semplice ed essenziale, ma molto personale e ricercato. Il ristorante tematizzerà l'offerta culinaria per la serata. Per info e prenotazioni: 010 2469184.

Musica live

Continuano gli appuntamenti con la musica allo Spazio Comune dei Giardini Luzzati di Genova. Il prossimo evento è in programma oggi dalle 22 quando arriveranno per la prima volta i «Black Cafè» in concerto. I «Black Cafè» nascono dall'esigenza di ricercare sonorità R&b e Nu soul, due capisaldi della black music, come riferimento per la composizione di un lavoro precedente al gruppo. Le influenze percepite nell'ascolto hanno delineato il sound del progetto.

A teatro

La programmazione dell'Altrove - Teatro della Maddalena ospita lo spettacolo «Come pesci in un acquario», in programma venerdì 12 e sabato 13 gennaio alle 21, e liberamente ispirato al libro «Piccole indagini sotto il pelo dell’acqua». Adattamento e regia sono di Elena Dragonetti, con Carlo Orlando, Barbara Moselli e 10 ragazzi delle scuole superiori. In coproduzione con Teatro Archivolto. È la storia di un gruppo di ragazzi sorpresi nellʼatto della maturazione giovanile, impacciata ed intensa al tempo stesso, stralunata e drammatica. Basato su diversi romanzi di formazione, tra cui Piccole indagini sotto il pelo dellʼacqua (premio Curtis Brown) di Joe Dunthorne, Speak. Le parole non dette di Laurie Halse Anderson.

Spettacolo

«Voci», corto teatrale di Sara Parolai al Teatro Emiliani. Un naufragio, una spiaggia, un uomo siriano e una donna somala che si raccontano ad una telecamera nell'ombra, uniti da un filo comune: un terzo personaggio che viene solo narrato. Voci è un corto teatrale composto da 2 monologhi. In apertura una canzone scritta dall'autrice Sara Parolai, e da Mario Parodi che la eseguirà insieme a Sara Minoggio. A seguire una voce fuori campo che legge alcuni versi di una poesia del poeta dub Linton Kwesi Johnson. I due personaggi, unici protagonisti sul palco per quasi tutta la durata dello spettacolo, raccontano la loro vita, il loro viaggio, le loro motivazioni: mondi così diversi che si incontrano nell'obiettivo comune di arrivare in Europa. Obiettivo per cui sono pronti a tutto, anche ad azioni di cui non si sarebbero creduti capaci. Fino a che punto può spingersi una persona disperata? Quali diritti ha un essere umano più di un altro? E mentre le loro tragedie prendono forma, un occhio semi indifferente osserva fugacemente. Giusto un attimo prima di immergersi nella sua quotidianità così lontana da quella spiaggi. Voci è uno spettacolo di Sara Parolai, una giovane brillante scrittrice genovese specializzata nella dub poetry. Per la prima volta con lo spettacolo Voci, diventa autrice e registra di teatro. Andrà in scena venerdì 12 gennaio alTeatro degli Emiliani di Genova Nervi.

Giochi di ruolo

I musei e le biblioteche di Genova ospiteranno delle sessioni di gioco di ruolo dal vivo, ambientati in diverse epoche storiche, in cui i giocatori avranno la possibilità di vivere il patrimonio culturale cittadino in modo attivo risolvendo alcuni misteri. Le possibilità sono tante: ritrovarsi nel 1502 ad un ballo organizzato per il re di Francia Luigi XII, o tra mummie e magia nella villa di Ignazio Alessandro Pallavicini. E ancora trovarsi in un attimo nel 1926 alla Villa Gentile Bickley. L’obiettivo è quello di proporre una modalità originale di fruizione dei luoghi tradizionali della cultura genovese, dando la possibilità di osservarli con una nuova prospettiva. Un evento speciale inaugurerà le iniziative di MetaPlay: Scientific Crime, aperitivo con delitto: durante una conferenza scientifica, avverrà un crimine. I partecipanti avranno il compito di risolvere il caso a loro affidato e catturare il colpevole. L’iscrizione a tutti gli eventi è gratuita e aperta ai maggiori di 18 anni. Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone. Per prenotarsi: metaplaygenova@gmail.com, possibilmente 10 giorni prima dell’evento. Al momento dell’iscrizione ogni partecipante riceverà il regolamento di gioco e la scheda del personaggio. Per giocare occorrerà presentarsi con un costume adeguato all’ambientazione storica.

Il Villaggio di Trenitalia

Ammirare i nuovi treni Pop e Rock, ma soprattutto salire a bordo dei modelli in scala 1:1 per conoscere e apprezzare nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi treni, dalla cabina di guida ai nuovi sedili, e poter costruire virtualmente un treno su misura grazie a un configuratore di bordo. Sono le principali attività del Villaggio Trenitalia che i visitatori avranno a disposizione da venerdì 12 a lunedì 15 gennaio 2018, dalle 10 alle 19.30 (al pubblico venerdì ore 14), in piazza De Ferrari a Genova, davanti al Ducale. Venerdì 12 gennaio, con un evento a cui parteciperanno i vertici di FS Italiane e il mondo delle istituzioni, è dato il via ufficiale alla tappa genovese del road show che sta presentando in tutta Italia i nuovi convogli Trenitalia. Il villaggio Trenitalia sarà accompagnato, tutti i giorni dalle 16.30 alle 19, dall’animazione musicale di RTL 102.5. In particolare, domenica 14 gennaio sarà presente la conduttrice e speaker radiofonica Laura Ghislandi. La musica è anche online: su Spotify, si può seguire l’account #lamusicastacambiando, ascoltare e condividere le playlist dedicate all’iniziativa o cimentarsi nel crearne una nuova legata alla propria esperienza di viaggio. Orario: 10-19 (apertura al pubblico venerdì 12 gennaio ore 14).