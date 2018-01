La Norma di Bellini al Carlo Felice di Genova sarà Mariella Devia

GENOVA - Un ruolo mai fatto e che vorrebbe fare? «Norma: debutterò il prossimo anno al Comunale di Bologna». Diceva così Mariella Devia nel 2012 quando al Carlo Felice si preparava a vestire per la prima volta i panni di Liùin Turandot. A distanza di cinque anni il pubblico genovese dopo averla applaudita in Lucia, Sonnambula, Turandot e Traviata avrà modo di ammirarla anche in Norma.

Il capolavoro belliniano andrà in scena al Carlo Felice il 24 gennaio prossimo e ieri mattina lo spettacolo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dal sovrintendente Maurizio Roi e dai registi Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi. Sul podio salirà il direttore principale del Teatro, Andrea Battistoni. La regia porta la firma di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, mentre le scene sono state realizzate da Federica Parolini e i costumi da Daniela Cernigliaro. Il cast è dominato da Mariella Devia, una delle più grandi interpreti del belcanto italiano.