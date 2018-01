Frana, riaprirà l'Aurelia con senso unico alternato

GENOVA - Riaprirà entro la fine della settimana prossima a senso unico alternato la via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante dove il 4 gennaio è avvenuta la frana. Lo ha annunciato Lamberto Nibbi capo compartimento Anas al termine della riunione svoltasi alla presenza del commissario prefettizio Paolo D'Attilio, l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio. La riapertura della strada comporterà un primo intervento con una spesa di 130 mila euro ed un secondo per la messa in sicurezza del versante con una spesa di 700 mila euro. Prima di iniziare i privati proprietari dei terreni in questione avranno 48 ore di tempo per dare il loro assenso allo svolgimento delle operazioni di sgaggiatura delle rocce in bilico sulla via Aurelia. Fino alla riapertura a senso unico alternato gli spostamenti tra Sestri Levante e Lavagna avverranno con i mezzi dell'Atp via autostrada e per gli automobilisti via l' A12 oppure la lunga e tortuosa strada che dalla Fontana scende in val Gromolo.