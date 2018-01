Una spazzatrice precipita per 30 metri e cade su una casa

LIGURIA – Un operaio dell'Amiu alla guida di una spazzatrice ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver travolto un'auto parcheggiata e sfondato il parapetto, è finito in un giardino compiendo un volo di 30 metri. E' successo la notte scorsa a Staglieno. L'uomo, Matteo Burlando, che ha 34 anni ed è residente in Valbisagno, è stato sbalzato dall'abitacolo. Soccorso in gravi condizioni dai vigili del fuoco e medici del 118 è ora ricoverato all'ospedale San Martino.

Avrebbe riferito di avere perso il controllo all'improvviso. In quel momento nella zona stava piovendo e l'asfalto era viscido ma non si esclude il guasto meccanico. Le indagini per scoprire le cause dell'incidente sono state avviate dai vigili urbani. Sul posto i Vigili del fuoco che dopo avere recuperato la Fiat Punto andata completamente distrutta, inizieranno le operazioni di recupero della spazzatrice.