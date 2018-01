Influenza: al Pronto soccorso Galliera code e attese fino a 7 ore

GENOVA - Mentre la Regione Liguria appronta un piano straordinario reclutando i medici di base per fronteggiare al meglio l'emergenza influenzale nel fine settimana, dal pronto soccorso dell'ospedale Galliera arriva la storia di un paziente entrato in codice verde alle 10:52 e visitato alle 17:56. Questo nonostante i protocolli prevedano che i codici verdi siano trattati entro due ore, secondo quanto riferiscono fonti sindacali.

Alle 18:00 nell'ospedale di Carignano le persone in attesa erano 21, di queste 19 codici verdi, mentre quelle che sono in visita sono 23. Migliore il quadro del policlinico San Martino dove alla stessa ora erano 18 i pazienti in attesa e 34 in visita. All'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena 18 pazienti in attesa e 18 in visita, con 43 persone ricoverate in osservazione breve. Numeri più contenuti al pronto soccorso dell'Evangelico di Voltri: 4 persone in attesa e 17 in visita. Ma secondo il 118 oggi la situazione non è di emergenza perché le attese più lunghe sono per i codici meno gravi.