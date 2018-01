Il 2017 è stato l'anno dei dischi volanti

GENOVA - Anno di 'avvistamenti' per il Centro Ufologico Mediterraneo: molti 'Ufo' o presunti tali sono stati avvistati in tutte le regioni italiane ma in particolar modo in Liguria. Lo comunica il Centro ufologico tramite il suo presidente Nicola Carannante che ha pubblicato il meglio dei suoi 'Ufo files' dell'anno appena trascorso.

Ce n'è per tutti i gusti

Ufo di tutti i tipi: dischi volanti, sfere, squadriglie, Ufo luminosi e di varicolori, stazionari, velocissimi, a bassa o alta quota, piccoli ed enormi. A segnalarli sono state le persone più svariate e molti stranieri. «Sembra che nel 2017 - ha detto Carannante - vi sia stato un salto di qualità negli oggetti avvistati attesa la inusitata chiarezza di alcuni oggetti volanti non identificati filmati o fotografati. Un dato molto significativo è costituito dai dischi volanti che, dopo anni di assenza, sembrano tornati, come dimostrato dagli Ufo di Lavagna, Civitavecchia (Roma) e Arco Felice (Napoli)».