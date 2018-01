Frana, chiusa l'Aurelia tra Sestri e Lavagna

GENOVA - Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della frana caduta ieri sera alle 22:00 sull'Aurelia fra Lavagna e Sestri Levante: dopo lo smottamento la statale è stata chiusa provocando disagi per la viabilità. Non si registrano feriti o danni a cose e persone. Lo smottamento è avvenuto sulle scogliere sopra le gallerie di sant'Anna che pure sono coperte da griglie di acciaio di contenimento, cosa che non ha impedito a grossi massi e detriti di finire sull'Aurelia. Già in passato il costone di Sant' Anna è stato interessato da smottamenti e frane.

Due le strade alternative: l'autostrada A12 dai caselli di Lavagna e Sestri Levante e la strada della Val Graveglia che collega Sestri Levante a Ne, comune alle spalle di Chiavari. Interdetto anche il passaggio pedonale. Ieri sera sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e tecnici Anas.