Salgono a 11 gli indagati per la truffa Rivieracqua

IMPERIA - Salgono da otto a undici gli indagati nell'inchiesta per truffa ai danni dello Stato e falso, sul presunto concorso truccato per entrare a 'Rivieracqua', la società di gestione del pubblico acquedotto in provincia di Imperia, che nell'estate scorsa portò all'arresto dell'allora direttore generale Gabriele Saldo e del presidente della commissione d'esame Federico Fontana.

I nuovi indagati

I tre nuovi indagati sono la dirigente Cultura e Turismo della Provincia, Francesca Mangiapan, 55 anni, l'ex direttore amministrativo (fino al 2016) dell'Asl 1 Imperiese, Claudio Balbi, 60 anni, e Rosavio Bellasio, 72 anni, politico e avvocato savonese. Sono accusati, a vario titolo, di rivelazione del segreto d'ufficio aggravato e truffa ai danni dello Stato. Solo per Mangiapan l'accusa è di tentata truffa, in quanto il candidato che avrebbe cercato di favorire, passandogli le domande d'esame, alla fine non si è presentato alla prova.