Prende il volo il Genova-Trieste di FlyValan dal 23 gennaio

GENOVA - Debutta il 23 gennaio il volo Genova-Trieste di FlyValan con un Atr72. Sarà operativo nei giorni di martedì, giovedì e venerdì. FlyValan, il progetto imprenditoriale per la mobilità aerea della Liguria con base a Genova, ha risolto tutti i problemi di certificazione con le autorità aeronautiche romene, che non erano dovuti al vettore. Le attività di FlyValan erano previste per il 27 novembre, ma i problemi burocratici hanno fatto slittare il via. Tutti i clienti sono stati rimborsati o riprotetti su altro vettore.