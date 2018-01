Uomo morto per la fuga di gas, la moglie messa in camera iperbarica

VENTIMIGLIA (IMPERIA) - E' stata trasferita in camera iperbarica a Genova Patrizia Biamonti, 69 anni, originaria di Alassio (Savona), rimasta intossicata ieri in casa a Ventimiglia a causa di una fuoriuscita di monossido di carbonio da un termoconvertitore a gas, costata la vita al marito Alberto Vellano, 77 anni, di Torino. La tragedia si è consumata in un appartamento di corso Montecarlo, in frazione Mortola. I due coniugi, che abitano nel capoluogo piemontese, erano scesi in Riviera per trascorrere la fine dell'anno. Sono stati alcuni amici di famiglia, con i quali avevano un appuntamento, che non avendo più notizie di loro si sono presentati a casa e hanno aperto la porta con una copia delle chiavi in loro possesso. I due sono stati trovati stesi sul letto, con il cane moribondo. Il marito era già morto.