Esenzione ticket per reddito: prorogato al 31 marzo 2018

GENOVA – L'Asl 3 Liguria ha pubblicato una nota in cui si trovano tutte le informazioni sull’esenzione ticket per reddito per l’anno 2018, la cui scadenza per il rinnovo dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito è stata spostata al 31 marzo 2018.

Cittadini di età superiore ai 65 anni e minori di 6 anni

Se le condizioni di reddito non sono cambiate, i cittadini di età superiore ai 65 anni e i minori di 6 anni con esenzione E01 non dovranno presentare l’autocertificazione che attesti la propria posizione reddituale.

Validità autocertificazione

L’autocertificazione ha validità annuale e va presentata ogni anno.

Diritto all'esenzione

Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell'anno e non si ha più diritto all'esenzione occorre comunicarlo alla propria Asl compilando il Modulo revoca del certificato di esenzione per reddito.

Proroga al 31 marzo 2018

Per chi invece deve autocertificare la propria posizione avrà tempo fino al 31 marzo 2018.

Rinnovo dell'esenzione

E' possibile rinnovare l'esenzione anche dopo il 31 marzo 2018, in particolare si può chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui ci sia bisogno di una richiesta medica.

Si ricorda che non è necessario andare agli sportelli il giorno stesso della scadenza in quanto i requisiti necessari per il diritto all'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione del medico.

Chi ha diritto all'esenzione?

Hanno diritto all’esenzione per le prestazioni farmaceutiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale:

- i cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)

- i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02)

- i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03)

- i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore la 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04)

Hanno diritto all’esenzione per le prestazioni farmaceutiche correlate alla patologia:

i cittadini tra 6 e 65 anni affetti da patologie croniche appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98 (CODICE EPF).

Quando e dove rivolgersi

Occorre: dichiarare la propria posizione compilando il modulo di autocertificazione per esenzione da reddito scaricabile (link più sotto) o reperibile presso gli uffici preposti della propria Asl o degli ospedali. Consegnare il modulo, debitamente compilato e firmato, agli uffici preposti della propria Asl o degli ospedali.

Per ulteriori informazioni:

S.C. CURE PRIMARIE ASL3 numero verde 800 894548 (dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 16 e il venerdì dalle 8 alle 13)

Ufficio Relazioni con il Pubblico ASL3 - URP via Assarotti: tel. 010 849 7581

URP Ospedale Villa Scassi: tel. 010 849 2415

URP Fiumara: tel. 010 849 7054/7066

URP Voltri: tel. 010 849 9674/9676/9677

URP Bolzaneto: tel. 010 849 9505.

Altri documenti: Modulo autocertificazione esenzione ticket per reddito - Modulo revoca del certificato di esenzione per reddito.