Firenze, la Statua di Folon torna al suo posto

FIRENZE - «Ho visto che il referendum» sulla ricollocazione della statua 'Uomo della pioggia', «ha avuto un successo inaspettato a dimostrazione che l'affetto e la simpatia per l'opera di Folon sono molto forti. Il sondaggio 'artigianale' che ho lanciato ha prodotto un risultato molto chiaro, visto che la stragrande maggioranza dei cittadini vuole rivedere l'opera sulla rotonda davanti all'Obihall. Ci organizzeremo quindi con i nostri uffici». Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine del salone del restauro, sul sondaggio da lui stesso lanciato per la collocazione dell'opera.

La statua, donata dall'artista belga alla città nel 2002, è stata più volte danneggiata a causa di incidenti stradali. «Credo che questa, alla fine, sia la decisione migliore», ha aggiunto il sindaco, e «faremo in modo che la rotonda sia tutelata in modo corretto affinché la struttura non venga danneggiata, e anche per garantire una maggiore sicurezza per gli automobilisti».