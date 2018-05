Viabilità, la A1 Panoramica resterà chiusa fino al 18 giugno

FIRENZE - Da oggi e fino al 18 giugno il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima e Roncobilaccio in direzione Bologna, sull' A1 Milano-Napoli Panoramica, resterà chiuso per consentire l'esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione tra lo svincolo di Barberino e la località Aglio. Tali attività comprendono il rifacimento delle pavimentazioni, l'impermeabilizzazione di sette viadotti e la riqualifica delle barriere di separazione del tratto complanare dei due tracciati 'Panoramica' e 'Direttissima'.

La chiusura consentirà di concentrare in un solo mese tutte le fasi di progetto interferenti con la circolazione autostradale, restituendo piena fruibilità al tracciato per tutto il periodo estivo e fino al completamento dell'intervento, previsto per la fine del prossimo mese di ottobre. Durante il periodo dei lavori l'area di servizio 'Roncobilaccio Est', situata all'interno del tratto chiuso, sarà accessibile soltanto dalla stazione autostradale di Roncobilaccio.