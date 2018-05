I Pici toscani diventano parte del patrimonio agroalimentare d'Italia

SARTEANO (SIENA) - I pici e l'arte di 'appiciare', ovvero di realizzare questa pasta tipica del Senese, entrano nell'Inventario nazionale del patrimonio agroalimentare italiano. A renderlo noto l'Unione dei Comuni della Valdichiana senese, spiegando che il ministero delle Politiche agricole ha sancito l'ammissione con un apposito decreto.

Nell'inventario, spiega una nota, è già presente l'arte di fare la pizza napoletana, e ora si aggiungerà anche quella di 'appiciare'. In una nota l'Unione dei Comuni parla di un riconoscimento di «grande prestigio» per i pici, alimento di origine povera, inconfondibile per la sua tipicità e provenienza, quasi identitario, e per l'appiciare. Proprio le ricerche promosse dalla stessa Unione hanno consentito di elaborare un dossier per l'ingresso di quest'arte nell'inventario nazionale e candidarla all'elenco dei beni immateriali Unesco. Lo studio ha permesso di individuare almeno diciannove feste popolari in cui i pici sono i protagonisti.