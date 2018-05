Il 'Basaglia africano' che libera i malati di mente arriva giovedì a Prato

BOLZANO - La cura delle malattie mentali, in Africa Occidentale, rappresenta un'emergenza che vede impegnato in prima linea Grégoire Ahongbonon, fondatore dell'Associazione ‘San Camillo de Lellis’, conosciuto come il Basaglia africano o l'uomo che in Africa libera i malati di mente in catene. Di sé lui dice: ««Sono solo un gommista che ha scoperto che, come ognuno di noi, queste persone hanno solo bisogno di essere amate».

L'esperienza degli Oasis d'Amour, centri di accoglienza e cura oggi attivi in Benin, Costa d'Avorio e Togo, sarà raccontata dallo stesso Ahongbonon in un incontro pubblico, giovedì 17 maggio, alle 18:00, a Prato, nella sede della Provincia, Palazzo Banci Buonamici, sala del consiglio, Via Bettino Ricasoli 19. L'appuntamento, ‘Prendersi cura degli ultimi tra gli ultimi - Il disagio psichico in Africa’, viene promosso dal Comune di Vernio, dalla Water Right Foundation e dal Gruppo Missionario ‘Un pozzo per la vita’ Merano (Gmm) e ospitato dalla Provincia di Prato.