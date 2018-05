Tramvia, confermate le date della messa in esercizio

FIRENZE - Le imprese esecutrici dei lavori della tramvia di Firenze «confermano le date della messa in esercizio della linea 3 per il 30 giugno e della linea 2 a fine agosto»: lo ha reso noto oggi il sindaco Dario Nardella, a margine del viaggio di prova con la commissaria europea Corina Cretu. Riguardo al completamento del sistema, l'assessore Stefano Giorgetti ha ricordato che «a oggi abbiamo già un progetto approvato per la prosecuzione della variante del centro storico, ovvero il tratto dalla Fortezza a piazza della Libertà e piazza San Marco, con l'avvio dei lavori previsto nel 2019. Nel frattempo, dato l'incarico di progettazione attraverso un bando per estensione a Sesto Fiorentino e della linea 4 prima a San Donnino poi a Campi Bisenzio». Gli step successivi sono quelli relativi alle linee verso Bagno a Ripoli e Rovezzano.