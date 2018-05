Ragazza aggredita da uno sconosciuto mentre rincasa a Firenze

FIRENZE - Aggredita da uno sconosciuto a Firenze che l'ha ferita colpendola alla nuca con un bicchiere di vetro mentre stava rientrando in casa. Lo ha denunciato una coreana 23enne che la notte scorsa si è rivolta al pronto soccorso di Santa Maria nuova per farsi medicare.

La donna avrebbe descritto il suo aggressore come un maghrebino di circa 20-30 anni. Dopo averla aggredita si è allontanato. Una residente dello stabile in cui vive la coreana ha dato l'allarme alla polizia dicendo di aver sentito nell'andito del palazzo gridi di donna e rumori e poi di aver trovato per terra dei pezzi di vetro e piccole macchie di sangue. Al loro arrivo gli agenti hanno controllato il palazzo ma non hanno trovato nessuna persona ferita salvo poi essere contattati, verso le 2:30, dal pronto soccorso dove nel frattempo la coreana era andata.