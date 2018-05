Papa Francesco atteso a Nomadelfia e Loppiano

FIRENZE - Il ritorno in Toscana di Papa Francesco ha un significato particolare per le due comunità che il Pontefice ha deciso di visitare. Sia a Loppiano, nel comune di Figline Incisa (Firenze), nella Cittadella dei Focolarini fondata da Chiara Lubich, sia a Nomadelfia (Grosseto), voluta da don Zeno Saltini, si vive un cristianesimo di comunità, di condivisione. Uno stare insieme che spesso non è facilmente comprensibile per chi sta fuori.

A Nomadelfia sono attese circa 4.000 persone mentre a Loppiano saranno circa 6.000 i fedeli che presenti nella Cittadella che, per la prima volta, accoglierà un Papa. L'elicottero di Francesco arriverà in Maremma intorno alle 8:00 e qui il pontefice pregherà sulla tomba di don Zeno e poi incontrerà la comunità. Dopo circa un'ora ripartirà alla volta di Loppiano: qui, dopo un momento di preghiera, incontrerà i Focolarini, arrivati da tutto il mondo, e risponderà alle loro domande. Previsti anche alcuni momenti di spettacolo e musica.