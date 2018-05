Stop ai cellulari durante le sedute del Consiglio regionale della Toscana

FIRENZE - Durante le sedute del Consiglio regionale della Toscana i consiglieri dovranno tenere i cellulari spenti e comunicare con l'esterno solo tramite i commessi. Lo ha detto in avvio di seduta il presidente dell'Assemblea Toscana, Eugenio Giani, in seguito alla polemica scoppiata ieri per la pubblicazione di post su Facebook con una foto che ritraeva il governatore toscano Enrico Rossi in aula, da parte del capogruppo della Ln Elisa Montemagni e del consigliere del Carroccio Jacopo Alberti, che ha provocato la dura reazione del presidente della Regione e la momentanea sospensione dei lavori dell'aula.

Giani ha ricordato il regolamento in vigore, «il Testo unico delle normative che è stato più volte aggiornato», spiegando che all'articolo 2 prevede che durante le sedute, «per comunicare con l'esterno, i consiglieri si avvalgono esclusivamente dei commessi», e che i cellulari devono esser tenuti spenti. «Vi prego da ora in avanti - ha concluso il presidente – di rispettare le disposizioni vigenti».