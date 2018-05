Eccezionale bomba d'acqua nel Pisano, salvate alcune persone

VOLTERRA (PISA) - Un'autentica bomba d'acqua ha investito ieri sera la zona di Molino d'era, nel Pisano, nei pressi di Volterra, in Alta Val di Cecina, e sul posto la situazione è diventata in brevissimo tempo particolarmente critica con strade e case allagate. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in salvo due persone anziane che rischiavano di restare intrappolate nelle loro abitazioni invase da circa mezzo metro d'acqua. Una squadra di vigili del fuoco specializzata nel soccorso speleo alpinistico fluviale è partita dal comando pisano e ha raggiunto la zona, mentre si è alzato in volo anche l'elicottero del comando di Arezzo per una ricognizione aerea della zona alluvionata. Si segnalano alcune abitazioni delle campagne rimaste isolate e tutta la viabilità ordinaria in tilt a causa delle strade completamente allagate.

Inondazione di acqua e fango si sono poi verificate nel Chianti, nell'abitato di San Polo (Firenze), nel pomeriggio, dopo che pioggia e grandine hanno gonfiato il torrente Ema e i fossi affluenti, con l'acqua che ha raggiunto anche un metro di altezza in alcuni punti dell'abitato invadendo case, cantine e negozi. Una famiglia ha abbandonato l'abitazione situata in un podere in località La Fratta a Sinalunga (Siena) perché minacciata dall'esondazione del torrente Segavene. Le ingenti piogge delle ultime ore hanno provocato l'esondazione anche del torrente Galegno in località Amorosa nella cittadina della valdichiana senese.

A causa del maltempo e dell'esondazione di un torrente nel Senese sono rimasti allagati i binari della linea Fs tra Montepulciano e Sinalunga (Siena) e dalle 18:00 i treni sono rimasti bloccati su questa tratta. La circolazione ferroviaria procede comunque regolare da Siena a Sinalunga e tra Chiusi e Montepulciano: ma per superare la parte centrale della linea, tra Montepulciano e Sinalunga, è stato approntato un servizio sostitutivo di autobus. Non sono al momento segnalati danni ai passeggeri.