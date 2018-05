Firenze, minaccia un gruppo di turisti con un coltello

FIRENZE - Per futili motivi ha minacciato con un coltello un gruppo di turisti francesi in centro a Firenze, e quando questi si sono rifugiati dentro a un palazzo di via Panicale si è scagliato contro il portone dello stabile, danneggiandolo. Per questo motivo un 24enne italiano è stato denunciato l’altra notte dalla polizia per danneggiamento e possesso di armi e oggetti atti a offendere.

Denunciato per possesso di armi anche un 25enne, sempre italiano, che era con lui. All'arrivo degli agenti l'uomo è stato infatti trovato in possesso del coltello utilizzato poco prima dall'amico. La polizia è intervenuta poco dopo la mezzanotte su segnalazione dei residenti.