Vittorio Storaro darà luce al Battistero di Firenze

FIRENZE - Una nuova luce per il Battistero di Firenze, progettata in base alla simbologia del monumento dedicato a San Giovanni. Il tre volte premio Oscar per la fotografia Vittorio Storaro e la figlia Francesca, architetto, hanno pensato ad un nuovo sistema di illuminazione artistica permanente dell'interno del Battistero e lo hanno presentato a Firenze nel seminario 'Luce e Architettura' all'Istituto Lorenzo de' Medici.

Il progetto, hanno spiegato gli Storaro, «prende ispirazione dal concetto di Battesimo, il bagno di rinascita attraverso l'acqua, tramite la quale 'si viene alla luce'. Dall'ottagono, simbolo dell'infinito, si innalzano le colonne avvolte di luce; altre luci a tono caldo vanno invece a riempire il mosaico della cupola fino a raggiungere la figura di Gesù che riflette una tonalità più tenue che scende sulle pareti interne, in un dialogo tra il basso e l'alto, tra l'umano e il divino». In base al progetto, gli scenari luminosi verranno elaborati da 320 corpi illuminanti a led.