Firenze, tentano di sfondare l'ingresso di un bar con l'auto

FIRENZE - Tentata spaccata la notte scorsa in un bar di via Antognoni, alla periferia Nord di Firenze. Secondo quanto ricostruito anche grazie al racconto di alcuni residenti che hanno assistito alla scena, i malviventi hanno tentato di sfondare le inferriate e la vetrata del negozio usando un'auto come ariete, poi, non riuscendo nel loro intento, si sono dati alla fuga. Da una prima valutazione della proprietà, i danni provocati alle vetrate e gli arredi interni del bar ammonterebbero a oltre 30mila euro. L'auto, risultata rubata, è stata abbandonata a pochi metri dal locale. Sull'episodio indaga la polizia.