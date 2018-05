Scontro frontale tra auto e furgone, 2 morti e 1 ferito

BORGO A MOZZANO (LUCCA) - Due persone, un uomo e una donna, sono morte e un'altra è in gravi condizioni dopo un frontale, avvenuto in corrispondenza di alcune rampe a senso unico sulla via Lodovica a Borgo a Mozzano (Lucca). L'incidente è avvenuto poco prima delle 15:00. Secondo una prima ricostruzione l'uomo e la donna erano a bordo di una Fiat Panda di colore rosso che, dopo aver urtato un'altra auto, è andata a schiantarsi contro un furgone Opel che proveniva in direzione opposta.

L'impatto è stato violentissimo e per i due non c'è stato niente da fare: il 118 ha inviato ambulanze e l'auto medica ma è stato tutto inutile. Ferito gravemente anche il conducente del furgone che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Le forze dell'ordine hanno chiuso un tratto della Lodovica, direttrice che collega Lucca alla Garfagnana.