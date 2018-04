Famiglia taglieggiata, arrestati i mandanti

LUCCA - Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate dai carabinieri di Lucca perché ritenuti i mandanti di due rapine aggravate, avvenute a marzo e a giugno del 2016, ai danni di una coppia di Capannori (Lucca), colpi materialmente eseguiti da tre dominicani.

I due, sono stati rintracciati sabato: lui, Andrea Meucci, a Empoli (Firenze) e lei, Francesca Nervo, a Montopoli Val d'Arno (Pisa). Entrambi sono stati condannati con pena patteggiata a 2 anni e 2 mesi di reclusione e 600 euro di multa per duplice rapina. Considerato il periodo di carcerazione preventiva a cui sono stati sottoposti, entrambi dovranno scontare la pena residua di 1 anno, 9 mesi e 29 giorni. I fatti sono stati accertati nel corso dell'indagine 'Santo Domingo', che terminò l'anno scorso con l'arresto di mandanti ed esecutori materiali. I dominicani, su indicazioni di Meucci e Nervo che conoscevano le vittime, per due volte fecero irruzione in casa dei coniugi, facendosi consegnare circa 11 mila euro sotto varie minacce.