SlowFlowers veste di fiori Monticchiello

PIENZA (SIENA) - Il borgo di Monticchiello, in Val d'Orcia (Siena), vestito a fiori per la 2/a edizione di SlowFlowers Italy, il 30 aprile e l'1 maggio. L'anno scorso il debutto fu a Gaiole in Chianti, nel casale di Podernovi: a febbraio è nata anche l'associazione SlowFlowers Italy per promuovere una filiera locale ed eco-sostenibile della coltivazione dei fiori e un floral design ispirato alla natura.

Con la collaborazione del Teatro Povero di Monticchiello, Comune e Proloco di Pienza, e grazie a 70 volontari, installazioni floreali saranno disseminate in vicoli e piazze di Monticchiello, che ospiteranno anche spettacoli musicali, performance di danza e letture (ingresso libero). In programma poi workshop di acquerello botanico, composizione floreale e fotografici, un'esperienza di rilassamento fra i fiori e un viaggio nel mondo di Puscina flowers, prima azienda agricola e studio di floral design eco-sostenibile in Italia, specializzata nella coltivazione di fiori da taglio di varietà antiche e locali.