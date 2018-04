Ignoti lanciano una bottiglia di vetro contro gli operai del cantiere Tramvia a Firenze

FIRENZE - Lancio di liquidi, e di una bottiglia di vetro, contro alcuni operai che la notte scorsa in via dello Statuto a Firenze stavano effettuando lavori per la realizzazione della linea 2 della tramvia. La bottiglia si è infranta a terra, e nessuna persona è rimasta ferita. Il lancio sarebbe avvenuto da un condominio che affaccia sulla strada.

L'ipotesi avanzata dagli operai, che hanno segnalato l'episodio alla polizia municipale, è che l'autore del gesto, avvenuto poco prima della mezzanotte, sia stato un residente, infastidito dal rumore dei lavori. «Lanciare le bottiglie contro chi lavora è incivile, qualcuno poteva farsi male», afferma Fabrizio Bartaloni, presidente di Tram spa, l'azienda incaricata dei lavori, commentando quanto accaduto.

«Si tratta di lavori di asfaltatura programmati, che vengono effettuati di notte proprio per non creare intralcio al traffico - continua -, in tre settimane di attività notturna non era successo nulla, questo è il primo caso che registriamo».