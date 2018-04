Donna 'truffata da un guaritore' si suicida dandosi fuoco

SIENA - Una donna di 62 anni si è data fuoco a Poggibonsi (Siena) morendo alcune ore dopo al Centro grandi ustionati di Pisa. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe lasciato una lettera in casa in cui parlerebbe di una presunta truffa subìta da parte di un guaritore straniero. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Proprio al comandante della stazione Cc di Poggibonsi sarebbe stata indirizzata la lettera. La donna si è data fuoco in un parcheggio dopo essersi cosparsa con l'alcol etilico.