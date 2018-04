Grande successo per la 'Festa del glicine' a Firenze. Tutto esaurito per il primo maggio

FIRENZE - Per la 'Festa del glicine' a Villa Bardini a Firenze lunghe code all'ingresso e visite guidate al completo con la previsione del tutto esaurito per il ponte del primo maggio. Dopo un ritardo di qualche settimana, a causa dell'arrivo tardivo della primavera, sono sbocciati tutti i glicini e la celebre pergola si è colorata interamente di lilla divenendo una delle attrazioni più fotografate di Firenze. Gli organizzatori parlano di «grande successo» per l'evento. La 'Festa del glicine' è promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.