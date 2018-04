Scoperta cocaina nascosta tra le banane in arrivo dall'Ecuador

LIVORNO - Un carico di sette chili di cocaina è stato scoperto nel porto di Livorno in un container pieno di banane provenienti da Guayaquil (Ecuador) e destinato a Vado Ligure (Savona). La droga è stata sequestrata. La scoperta è stata fatta in controlli sui traffici riguardanti l'area portuale dal Gruppo della guardia di finanza di Livorno e funzionari del locale ufficio delle Dogane, i quali hanno selezionato e ispezionato un container ritenuto sospetto. La cocaina trovata ha un controvalore allo smercio di circa 250.000 euro ed era suddivisa in sette panetti nascosti in un vano accanto alla ventola di areazione del lato motore dello stesso container.