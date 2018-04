Scontro tra Tir sull'autostrada A1, fino a 13 km di coda

FIRENZE - Tamponamento tra due Tir sull'autostrada A1, tra Incisa Valdarno e Firenze Sud in direzione Nord. Ferito in modo non grave il conducente di uno dei due mezzi, che ha riportato la frattura di un braccio. Dopo l'incidente si sono registrati, in direzione Firenze, fino a 13 chilometri di coda ora in via di diminuzione: l'incidente è stato risolto e i Tir rimossi. Sul posto mezzi di soccorso, polizia stradale e personale di Autostrade.