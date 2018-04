A Firenze 'Il Cappello più bello' per Corri la Vita

FIRENZE - Con piume, disegni geometrici, fiori, frutta e colori sgargianti: sono i cappelli vincitori de 'Il cappello più bello per Corri la Vita', kermesse che si è svolta nel cuore del Parco delle Cascine a Firenze. Premiate Tea Bigazzi per la categoria junior, Giovanna de Palma per quella creatività, Guidetta Cellerini per quella eleganza e Alessia Pinzauti per la categoria Ied - Youngdesigner.

E' stato un pomeriggio in cui le gare ippiche e i cappelli d'autore sono stati i veri protagonisti nel nome della beneficenza: in occasione della 191° Corsa dell'Arno, è andata infatti in scena la V edizione de 'Il cappello più bello per Corri la Vita', evento organizzato in collaborazione con il Consorzio Il Cappello di Firenze. Il ricavato della giornata sarà devoluto all'associazione 'Corri la vita Onlus' per contribuire a realizzare e qualificare le strutture sanitarie di Firenze specializzate nella lotta contro il tumore al seno.