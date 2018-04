Alta Velocità a Firenze, a Campo Marte ci sarà uno 'scavalco' è un binario in più

Firenze – Alta velocità e treni a Firenze. «Il cosiddetto scavalco di Campo di Marte non comporta alcuna grande infrastruttura da aggiungere al nodo ferroviario di Firenze. Si tratta di un binario in più che collegherà Campo di Marte con Firenze Rovezzano, dedicato ai regionali, per evitare l'accavallamento con i treni Alta Velocità». Lo ha precisato l'assessore ai Trasporti della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, a margine della firma di un accordo tra Regione e Rfi. «Sul nodo fiorentino il progetto è e resterà quello attuale», ha aggiunto Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rfi.