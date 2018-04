Fiamme in appartamento a Firenze, evacuata una palazzina

FIRENZE - Una palazzina di quattro piani, invia degli Avelli a Firenze, è stata evacuata a causa di un incendio partito dalla cucina dell'appartamento del secondo piano. A spegnere le fiamme sono stati in vigili del fuoco intervenuti intorno all'una della scorsa notte. Secondo quanto appreso non ci sarebbero feriti. Tutte le abitazioni dello stabile, tre in totale, sono state dichiarate inagibili fino alla realizzazione delle opere di ripristino. Sul posto oltre ai pompieri sono intervenuti polizia e 118.