Spaccio di droga a Livorno e Pisa: arrestati italiani, albanesi e tunisini

LIVORNO - In corso di esecuzione, da stamani, 9 misure cautelari per un'inchiesta di polizia e procura di Livorno sullo spaccio di droga nelle principali piazze livornesi e di Pisa. Tra i destinatari dei provvedimenti italiani, albanesi e tunisini che, per l'accusa, apparterrebbero a un gruppo criminale costituito da 14 persone e dedito allo spaccio di cocaina, eroina e marijuana. L'operazione è condotta dagli agenti di Livorno in collaborazione con i colleghi di Pisa, Pistoia e del reparto prevenzione crimine di Firenze.