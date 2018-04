Sanità in Toscana, Rossi: eliminerò sprechi senza ridurre personale

FIRENZE - «Abbiamo fatto ricorso alla Corte costituzionale. La mia opinione è che se sono in pareggio di bilancio tu non hai diritto di venirmi a dire dove tagliare. Sbagliò Monti, e lo stesso errore lo hanno ripetuto Letta e Renzi. Comunque, elimineremo gli sprechi, ma non faremo mancare il personale». Così Enrico Rossi, presidente della Toscana, in un'intervista al Tirreno, sulla riduzione dell'1.4% alla spesa del personale sanitario.