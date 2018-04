Festival del Maggio Musicale, Chiarot vende i biglietti in edicola

FIRENZE - A tu per tu con il (potenziale) pubblico del Festival del Maggio Musicale: è quanto è successo in una edicola di piazza della Repubblica, in centro a Firenze, dove il sovrintendente Cristiano Chiarot è stato personalmente impegnato nella vendita dei biglietti di 'Cardillac', l'opera che inaugurerà l'81/a edizione del festival il prossimo 5 maggio. Chiarot era in compagnia dell'assessore allo sviluppo economico del Comune, Cecilia del Re.

«Un teatro contemporaneo deve avere anche un approccio contemporaneo - ha detto il sovrintendente - L'iniziativa dei nostri biglietti venduti nelle edicole, che sta andando avanti con successo e registra numeri in crescita, è un modo per avvicinare i fiorentini al Maggio e alla sua offerta. Vogliamo che la distanza tra noi e il nostro pubblico si accorci sempre di più». L'edicola fuori dalle consuete prassi del teatro fa parte della rete di esercizi pubblici che, sulla base di un piano di Palazzo Vecchio, consente la vendita di ticket di spettacoli.