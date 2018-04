Scoperte false residenze in Toscana, evasi 24 milioni di euro

LIVORNO - Centinaia di casi di false residenze e affitti in nero, oltre a contratti di comodato fittizi e compravendite di immobili con corrispettivi dichiarati inferiori a quelli effettivi: è quanto scoperto nel Livornese dal comando provinciale della Guardia di Finanza nell'ambito di controlli per contrastare l'evasione fiscale nel settore immobiliare tra Livorno e provincia.

Le irregolarità fatte emergere dalle fiamme gialle sono a carico di 445 persone: 235 seconde case dichiarate come prime, 209 affitti in nero anche attraverso fittizi contratti di comodato d'uso, compravendite con valori dichiarati difformi rispetto a quelli effettivi. Tra le residenze fittizie individuate anche una villa a Castiglioncello con 16 vani. L'operazione si è svolta in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali dell'intero territorio della provincia di Livorno: soltanto ai fini Imu è stata segnalata una base imponibile sottratta a tassazione, pari a oltre 24 milioni di euro.