Firenze Vivicittà, vincono i keniani

FIRENZE - Trionfo del Kenya alla 35/a edizione della Half Marathon Firenze Vivicittà. Tra gli uomini vince il keniano Paul Tiongik con il tempo di 1:04:37, davanti al connazionale Jonathan Kosgei Kanda con lo stesso tempo. Terzo Jilali Jamali con 1:12:02. Nella gara femminile successo di Ivyne Jeruto Lagat in 1:16:41 davanti a Mohamed Mohamud con 1:23:28 e Daniela Romanelli con 1:26:15.

La gara ha preso il via da Lungarno della Zecca con il sindaco Dario Nardella che ha dato lo start. L'arrivo in piazza Santa Croce. Quest'anno oltre 5mila i partecipanti, provenienti da oltre 40 nazioni, per la manifestazione organizzata dall'Uisp in collaborazione con l'assessorato allo Sport del Comune di Firenze. Al nastro di partenza per la mezza maratona oltre tremila runner. 70 le coppie in gara per la mezza per uno, dove gli atleti hanno corso una frazione per uno, mentre alla Tommasino Run i più piccoli hanno corso con i genitori e addirittura accompagnati da alcune maestre.