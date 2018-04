Rifò lancia T-shirt eco sostenibile: poca acqua e meno pesticidi

PRATO - Nasce a Prato un progetto che lega moda e sostenibilità. Lanciata dall'azienda toscana Rifò sulla piattaforma crowdfunding Ulule, l'idea ha l'obiettivo di realizzare t-shirt 100% rigenerate: il cotone sostenibile ('responsabile', 'sociale' e durevole nel tempo riutilizzando fibra rigenerata di cotone ottenuta da scarti di produzione) è abbinato a poliestere rigenerato da bottigliette di plastica.

«Ogni giorno vengono comprate e prodotte tantissime t-shirt composte per la maggioranza di cotone, una fibra molto 'assetata': per produrre una t-shirt si utilizzano in media 2.700 litri di acqua - spiega l'azienda - A ciò va aggiunto il consumo di bottiglie di plastica smaltite in tutto il mondo e non sempre in maniera corretta». Il processo di Rifò, invece, richiede solo 30 litri di acqua a t-shirt e riduce il consumo di pesticidi e di prodotti chimici utilizzati nella produzione.