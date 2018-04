Firenze, al via l'Open week a Villa La Pietra

FIRENZE - Open week a Villa La Pietra a Firenze: quella che fu la dimora di sir Harold Acton, oggi sede della New York University, aprirà al pubblico dal 16 al 21 aprile, 2018 con visite guidate gratuite (in italiano o in inglese) su prenotazione.

I tour per l'Open week, si spiega, includono un'introduzione alla collezione d'arte della famiglia Acton e la storia della villa, con visita anche nel giardino formale costruito all'inizio del Ventesimo secolo, in stile Rinascimentale italiano.

Si potrà anche vedere la mostra 'The Olivetti Idiom (1952-1979)', ospitata a Villa Sassetti: l'esposizione potrà essere visitata su prenotazione fino al 5 maggio anche indipendentemente dalla visita a Villa La Pietra.