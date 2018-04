Sversamento di sostanze altamente inquinanti nel torrente Casaglia, chiuse le condotte dell'acquedotto

FIRENZE – Ieri pomeriggio, a causa di un incidente su un cantiere della Società Autostrade, si è verificato lo sversamento di parte del carico di un'autobotte (un'emulsione per la preparazione degli asfalti) e del gasolio del serbatoio del mezzo nel torrente Casaglia, affluente dello Stura, nel territorio del comune di Barberino di Mugello. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Publiacqua, che hanno chiuso le condotte per l'acquedotto pubblico, e quelli di Arpat, mezzi e personale di Pavimental, del Comune di Barberino, e la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, i cui operatori hanno provveduto a posizionare barriere lungo il torrente in località 'I Pozzi'.