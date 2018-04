Detenuto in attesa di giudizio si suicida in carcere a Firenze

FIRENZE - Nuovo suicidio di un detenuto in un carcere italiano. A togliersi la vita, nel pomeriggio di domenica, nella sua cella del carcere fiorentino di Sollicciano, un detenuto marocchino che era nel reparto degenza. Lo rende noto Pasquale Salemme, segretario nazionale per la Toscana, del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe. L'uomo, secondo quanto riferito dal Sappe, era in attesa di giudizio e si è impiccato alla finestra del bagno della sua cella.

L'intervento del personale di polizia penitenziaria è stato immediato e ha consentito il trasferimento dell'uomo in fin di vita al pronto soccorso ma è deceduto in ospedale. Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece afferma: «Questo nuovo drammatico suicidio di un altro detenuto evidenzia come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari, lasciando isolato il personale di Polizia Penitenziaria (che purtroppo non ha potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di emergenza. Oggi abbiamo in cella 58.223 detenuti per circa 45mila posti letto: gli stranieri sono il 35% dei ristretti, ossia quasi 20.000. Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 18mila tentati suicidi ed impedito - ricorda Capece - che quasi 133mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze».