Arriva Verdemura, il giardinaggio sulle mura di Lucca. Ma ci sono anche altri eventi da non perdere in Toscana

LUCCA - Saranno oltre 230 gli espositori, provenienti da tutta Italia, all'XI edizione di Verdemura, la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all'aria aperta in programma dal 6 all'8 aprile 2018 sulle mura urbane di Lucca.

Il programma di quest'anno mira soprattutto ad avvicinare i più giovani al mondo della natura e del giardinaggio. Molti i laboratori per i bambini, a cui è riservata anche una 'Piccola biblioteca verde'. Tra le mostre una sui glicini e una sulle piante spontanee alimentari più utilizzate in Lucchesia. E' invece dedicata alle piante rare e inconsuete Arezzo Flower show, mostra mercato che si terrà a Villa Severi ad Arezzo il 21 e 22 aprile: ospiterà collezionisti e produttori di rarità botaniche, per un totale di 60 espositori. Il 15 e 16 aprile a Pescia (Pistoia) si terrà invece l'edizione primaverile di Fiorecolore, dedicata al mondo del wedding.