Ingeriscono hashish, finiscono in 2 in ospedale

FIRENZE - Due giovani, di 22 e 24 anni, si trovano ricoverate in ospedale a Firenze a causa di malori accusati dopo aver ingerito hashish mentre si trovavano nell'abitazione di una delle due. Le loro condizioni non sono gravi. Indaga la polizia.

Le giovani, in stato confusionale, al momento non avrebbero saputo fornire un racconto completo sull'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la 22enne a staccare con un morso un pezzo di hashish da una tavoletta di circa 10 grammi, poi avrebbe invitato l'amica a fare altrettanto. Poco dopo entrambe avrebbero accusato forte nausea, brividi e accelerazione del battito cardiaco. Sono state loro stesse a chiamare il 118. La tavoletta di hashish è stata sequestrata dalla polizia. In base a quanto appreso, in un primo momento si sarebbero giustificate dicendo di aver scambiato la droga per una tavoletta di cioccolato, versione al vaglio degli investigatori. Al momento la 22enne rischia una denuncia per la detenzione della droga e per la cessione all'amica.